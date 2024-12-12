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Сборная Белоруссии обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала

Дубль Пинчука принес Белоруссии победу над казахстанцами на Кубке Первого канала.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Сборная Белоруссии одержала волевую победу над командой Казахстана в стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею, который проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча прошла в четверг на «СКА Арене» и завершилась со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) в пользу белорусов. Счет в матче открыл на 7-й минуте Александр Борисевич, а в третьем периоде сначала Виталий Пинчук оформил дубль (45 и 49), а после отличился Вадим Мороз (54).

Позднее в четверг в рамках турнира состоится матч команды «Россия 25» и сборной легионеров КХЛ.