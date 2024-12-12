Третьяк про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Желаю ему выиграть Кубок Стэнли, чтобы доказать, что не зря ему такие деньги платят»

— Что вы думаете о том, что Игорь Шестеркин стал самым дорогим вратарем в истории НХЛ? Вы с ним в переписке?- Я с Шестеркиным не списываюсь, я больше с Сергеем Бобровским и Андреем Василевским через сообщения общаюсь. Как‑то так получилось. Но откровенно скажу, я за всеми матчами слежу. Особенно за нашими вратарями, как они играют, как передвигаются во всех смыслах. Вот Александр Георгиев переехал из Денвера в Сан‑Хосе. Вратари — это мои братья. Федерация хоккея России многое сделала для того, чтобы уровень российских голкиперов поднялся. Раньше в НХЛ играли больше финны, шведы. А сегодня уже 11 вратарей из России. Я считаю: это большой успех. Им доверяют, а мы вратарей развиваем. Вот я лично каждый год в Дмитрове провожу свою школу. В каждом клубе появились тренеры по голкиперам. Так что сегодня роль вратаря очень высока. Без хорошего голкипера ты 100 процентов не завоюешь Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Посмотрите, как чемпионом стала «Флорида», где Бобровский — больше, чем половина команды. Удачи Шестеркину! Уровень у него высокий. Он прошел все стадии развития, начиная с юношеского хоккея. Играл в СКА. Очень хороший голкипер. А просто так деньги за границей не платят. Желаю ему нести высоко российское знамя вратарского искусства. — Большой контракт — это ведь статус, признание?- Нам будет очень приятно, когда любой россиянин получит такой контракт. Как правило, на такие деньги претендуют полевые хоккеисты, как Александр Овечкин. Голкиперам раньше столько не платили. Но теперь Шестеркин своей игрой, своим отношением к делу, любовью к хоккею добился такого успеха. Желаю ему выиграть Кубок Стэнли, чтобы доказать, что не зря ему такие деньги платят, — сказал глава ФХР, бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк. Шестеркин — это Кучеров в воротах! Мировой талант, трудом и характером пробившийся в суперзвезды.