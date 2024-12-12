Гендиректор ФХР об отстранении России: «Формулировка ИИХФ — фуфло, чисто политическое решение. Вспомните Израиль — отстранение быстро откатили»

«Никаких подвижек в сторону допуска России на международную арену пока нет. ИИХФ заняла свою позицию. Отстранение России они объясняют соображениями безопасности. То есть не за то, что мы что-то сделали, а потому что не могут обеспечить безопасность спортсменам. Пока ситуация с военными действиями на Украине принципиально не поменяется и боевые столкновения не будут остановлены, то, думаю, вряд ли мы куда-то продвинемся. Оснований заводить этот разговор нет. ИИХФ вообще не хочет нас видеть. Мы с Александром Кикнадзе хотели посетить конгресс, но они нашу регистрацию поменяли и перевели наше участие с очного на заочное. То есть если бы мы приехали, то нам бы не выдали аккредитации и не пустили бы в зал. Их объяснения о соображениях безопасности — это абсурд. Организаторы же обязаны обеспечить безопасность для участников соревнований. Многие страны имеют конфликты, но их спортсмены продолжают участвовать в международных турнирах. Да и вспомните историю с Израилем. Решение об их отстранении очень быстро откатили назад. Наконец, посмотрите на НХЛ: в Вашингтоне половина зрителей на матчах сидит в майках с фамилией Овечкина, который является одним из основателей Putin Team, и ничего, никто не возмущается. Ничего личного — только бизнес. Поэтому формулировка ИИХФ о нашем отстранении — это фуфло. Какая еще безопасность? Это чисто политическое решение. Но если бы оно — отстранение — было бы сформулировано именно в связи с политикой, то мы бы могли его оспорить. Ведь в уставе ИИХФ прописано, что не должно быть никакой дискриминации в том числе по политическим причинам. С другой стороны, когда говорят, что спорт вне политики, то это большая ошибка. Спорт уже давно — большая политика. К сожалению, он является частью политики», — сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов. Люк Тардиф: «Обсудим участие Израиля на турнирах ИИХФ в конце ноября. Как и всегда, ставим вопрос о безопасности соревнований, игроков и персонала».