Кучеров набрал 6 очков за матч во 2-й раз в карьере в НХЛ — 1+5 с «Калгари». Он поднялся на 2-е место в гонке бомбардиров — 44 балла в 25 играх

31-летний россиянин, впервые в карьере сделавший 5 результативных передач в одном матче, был признан первой звездой встречи. На счету Кучерова стало 44 (14+30) очков в 25 играх в текущем сезоне. Действующий обладатель «Арт Росс Трофи» поднялся на 2-е место в гонке бомбардиров, где уступает только Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (47 баллов в 31 игре, 11+36). Сегодня Кучеров (19:11, 4:06 — в большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Статистика потерь и перехватов — 2:2. Отметим, что впервые Никита набрал 6 очков за матч в ноябре прошлого года в матче с «Каролиной» (8:2) — 2 шайбы и 4 результативные передачи.