«Бостон» забрал Вальстрома с драфта отказов «Айлендерс». Энгвалл никого не заинтересовал

24-летний Вальстром в итоге отправился в «Брюинс». В текущем сезоне у 11-го номера драфта НХЛ-2018 4 (2+2) очка в 27 играх при полезности «минус 6».Всего в лиге — 220 матчей и 71 (36+35) очко. Контракт игрока с кэпхитом 1 млн долларов действует до конца сезона. 27-летний Энгвалл никого не заинтересовал и отправится в фарм-клуб «Айлендерс». В текущем сезоне у него 6 (3+3) очков в 20 играх. Кроме того, швед провел 6 матчей в АХЛ за «Бриджпорт» и забросил 1 шайбу. Контракт игрока с кэпхитом 3 млн долларов действует до 2030 года.