По ходу результативной серии из 8 игр на счету 29-летнего россиянина 8 (2+6) баллов. Всего в сезоне — 20 (7+13) очков в 29 играх. Сегодня Бучневич (20:29, 2:48 — в большинстве, 3:39 — в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 блоками. Также у него 1 силовой прием и 1 потеря.
Бучневич продлил серию игр с очками до 8 — 0+1 с «Далласом». У него 2+6 на отрезке и 20 баллов в 29 матчах в сезоне
Форвард «Сент-Луиса» стал одним из ассистентов при единственной шайбе команды в матче с «Далласом» (1:2 ОТ).