Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вашингтон» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ. По % набранных очков — на 1-м

«Кэпиталс» обыграли «Баффало» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Команда Спенсера Карбери набрала 44 очка в 29 играх и занимает первое место на Востоке и 2-е — в общей таблице лиги. Выше идет лишь «Виннипег» (45 в 32). При этом по проценту набранных очков (75,9%) клуб из столицы США, пока выступающий без травмированного капитана Александра Овечкина, лидирует во всей лиге. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Далласом» в гостях (16 декабря, начало по московскому времени — 17 декабря в 04:00).