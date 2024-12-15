«Вашингтон» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ. По % набранных очков — на 1-м

Команда Спенсера Карбери набрала 44 очка в 29 играх и занимает первое место на Востоке и 2-е — в общей таблице лиги. Выше идет лишь «Виннипег» (45 в 32). При этом по проценту набранных очков (75,9%) клуб из столицы США, пока выступающий без травмированного капитана Александра Овечкина, лидирует во всей лиге. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Далласом» в гостях (16 декабря, начало по московскому времени — 17 декабря в 04:00).