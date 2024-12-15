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«Баффало» проиграл 9 матчей подряд — 7-я из худших серий без побед в истории клуба. «Сэйбрс» идут на 15-м месте на Востоке

«Сэйбрс» проиграли «Вашингтону» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Команда под руководством Линди Раффа набрала 26 очков в 30 играх и занимает 15-е место в Восточной конференции, опережая лишь «Монреаль». Серия без побед из 9 игр (6 поражений в основное время и 3 за его пределами) — 7-я по продолжительности в истории клуба. Антирекорд был установлен в сезоне-2020/21 (18 игр).