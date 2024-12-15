«Сент-Луис» выменял Фаулера и выбор в 4-м раунде драфта у «Анахайма», отдав Биакабутуку и выбор во 2-м раунде

33-летний Фаулер уже дебютировал за новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:2 ОТ).До этого он играл в лиге только за «Дакс» — с сезона-2010/11 (991 матч и 457 очков, 96+361, полезность «минус 129»). Контракт игрока со средней зарплатой 6,5 миллиона долларов действует до завершения сезона-2025/26. По условиям обмена, «Дакс» оставили в своей платежке 2,5 млн долларов его кэпхита. 22-летний Биакабутука подписал контракт новичка с «Блюз» в качестве свободного агента в 2023 году. В прошлом и текущем сезоне игрок с африканскими корнями провел в общей сложности 76 матчей в ECHL и 2 в АХЛ. «Анахайм» хотел включить Фаулера в сделку с «Рейнджерс» по Трубе (Эллиотт Фридман).