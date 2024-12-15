Кучеров вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди россиян (919), опередив Дацюка. До идущего 5-м Ковалева — 110 баллов

На счету 31-летнего россиянина стало 46 (14+32) очков в 26 играх в текущем сезоне при полезности «+10». Он делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги. За карьеру в рамках регулярок у Никиты 919 (334+585) очков в 751 игре. Он вышел на чистое 6-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги, обогнав Павла Дацюка (918 очков в 953 играх). В топ-5 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 1575 в 1444), Евгений Малкин («Питтсбург», 1321 в 1777), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).