В текущем сезоне у 30-летнего нападающего 31 (17+14) очко в 28 играх. Текущая голевая серия — 6 игр (8 шайб на отрезке). Генцел стал 4-м действующим игроком лиги с голевой серией из 6+ игр в первом сезоне за команду (считались варианты как со старта карьеры, так и при переходе). Он присоединился к Александру Овечкину (2005/06, «Вашингтон», 7 и 6 игр), Евгению Малкину («Питтсбург», 2006/07, 6) и Мэттью Ткачаку (2022/23, «Флорида», 6).
Генцел забил за «Тампу» в 6 играх подряд. Он стал 4-м действующим игроком НХЛ с такой серией в 1-м сезоне за клуб — догнал Овечкина, Малкина и Мэттью Ткачака
Нападающий отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1).