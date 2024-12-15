Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генцел забил за «Тампу» в 6 играх подряд. Он стал 4-м действующим игроком НХЛ с такой серией в 1-м сезоне за клуб — догнал Овечкина, Малкина и Мэттью Ткачака

Нападающий отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1).
Источник: Спортс"

В текущем сезоне у 30-летнего нападающего 31 (17+14) очко в 28 играх. Текущая голевая серия — 6 игр (8 шайб на отрезке). Генцел стал 4-м действующим игроком лиги с голевой серией из 6+ игр в первом сезоне за команду (считались варианты как со старта карьеры, так и при переходе). Он присоединился к Александру Овечкину (2005/06, «Вашингтон», 7 и 6 игр), Евгению Малкину («Питтсбург», 2006/07, 6) и Мэттью Ткачаку (2022/23, «Флорида», 6).