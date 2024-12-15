В Белоруссии раскритиковали судейство в матче Кубка Первого канала с Россией

«Судьи тоже постарались сделать сегодня праздник для зрителей. Играй мы немножко при другом судействе, я думаю, и счет, и расклад по игре был бы совершенно другой», — заявил Басков.
Игра прошла в Санкт-Петербурге 14 декабря. Матч завершился победой сборной «Россия 25» в овертайме со счетом 4:3. В ходе встречи белорусов шесть раз наказали малым штрафом. Россияне получили одно удаление.
Судейство в матче также раскритиковал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг. По его словам, игрок команды Григорий Кузьмин получил перелом носа в столкновении с соперником, однако арбитры не обратили внимание на этот эпизод.