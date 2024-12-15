Плющев про лучших игроков в 2024-м: «Харламов, Овечкин, Малкин, Ковальчук блистали в свое время. Пока такого уровня нет. Не могу сказать, что кто-то так ярко играет, чтобы воскликнуть: “Вау!”

В свое время блистали Харламов, Мальцев, Овечкин, Малкин, Ковальчук. Пока такого уровня, к сожалению, нет. На сегодняшний день наиболее ярко выступают Капризов и Кучеров. Их однозначно назову! Естественно, еще Овечкин. Если бы не та травма, которая выбила его из колеи, то он бы продолжал и сейчас нас радовать. Александр до повреждения в каждом матче себя показывал очень ярко. Все остальные — ровненько. Поэтому мой список: Капризов, Кучеров и Овечкин", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.