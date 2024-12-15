Большой плюс для него заключается в том, что «Вашингтон» сейчас играет хорошо. В такую команду проще возвращаться после травмы. Главное, чтобы он не форсировал свое возвращение. Проблем быть не должно«, — сказал бывший форвард “Оттавы”.
Ковалев про Овечкина: «Нужно максимально эффективно играть в этом и следующем году. Большой плюс в том, что “Вашингтон” хорош, в такую команду проще возвращаться»
"Возраст сильно влияет на организм. Саша — парень здоровый. Он понимает, что его ждет, какие цели перед ним стоят. Ему нужно максимально эффективно играть в этом и следующем году. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с реабилитацией после перелома.