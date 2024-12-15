Ковалев про Овечкина: «Нужно максимально эффективно играть в этом и следующем году. Большой плюс в том, что “Вашингтон” хорош, в такую команду проще возвращаться»

"Возраст сильно влияет на организм. Саша — парень здоровый. Он понимает, что его ждет, какие цели перед ним стоят. Ему нужно максимально эффективно играть в этом и следующем году. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с реабилитацией после перелома.