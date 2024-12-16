«Набрали с улицы». Кожевников негативно высказался о комментаторах на КПК

"Мне не понравились комментаторы на Кубке Первого канала. Надо Гришу Твалтвадзе, Кузмака возвращать. Они умеют вести репортаж и делать шоу. Мне понравилось, как Казанский и Николишин в первом матче вели эфир, но потом были другие.
Нашего сбили, а комментатор говорит, что это симуляция. Там нос сломали, а он: «хватит симулировать». Это смешно. Всё пропадает, у многих нету школы. Нет хороших комментаторов.
Я уж не сравниваю с корифеями, как Озеров, Ян Спарре. У них язык был красивый. Они все были актёрами, умели всё, а сейчас набрали с улицы — набор слов, два предложения", — приводит слова Кожевникова Legalbet.
Кубок Первого канала завершился 15 декабря. Победителем турнира стала команда «Россия 25». Второе место у сборной Беларуси.