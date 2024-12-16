Фетисов на вопрос о лучшем спортсмене года: «Назову Овечкина и Бобровского. На следующий год ожиданий никаких»

Разочарования? Я не разочаровываюсь. На следующий год ожиданий тоже никаких нет«, — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Голкипер Сергей Бобровский является обладателем Кубка Стэнли-2024 в составе “Флориды”.Форвард “Вашингтона” Александр Овечкин с 868 шайбами близок к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.