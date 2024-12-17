«Вашингтон» прервал 10-матчевую серию побед в гостях, уступив «Далласу». Клуб сохранил лидерство в НХЛ по % очков

Ранее команда под руководством Спенсера Карбери выиграла 10 подряд матчей в гостях, установив новую планку клубного рекорда. В итоге ей не удалось повторить рекорд лиги — 12 подряд побед на выезде («Детройт»-2005/06 и «Миннесота»-2014/15). «Столичные» набрали 44 очка в 30 играх и продолжают лидировать на Востоке. В общей таблице НХЛ «Вашингтон» делит 2-е место с «Миннесотой». Лидирует «Виннипег» (45 очков в 32 матчах). При этом по проценту набранных очков (73,3%) клуб из столицы США по-прежнему занимает чистое 1-е место в лиге.