Карбери об Овечкине: «Он вернулся в команду. Следующий шаг — снять бесконтактный свитер и начать полноценно тренироваться»

Вчера появилась информация, что Овечкин отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго. Он не примет участия в играх, но будет тренироваться с резервистами. «Да, он вернулся в команду и находится с нами. Следующий шаг — снять бесконтактный свитер и начать полноценно тренироваться, участвовать в контактных упражнениях», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. «Вашингтон» прервал 10-матчевую серию побед в гостях, уступив «Далласу». Клуб сохранил лидерство в НХЛ по % очков.