Столарц выбыл на 4−6 недель из-за травмы. Вратарю «Торонто» требуется операция на колене

По словам генерального менеджера «Лифс» Брэда Треливинга, у 30-летнего вратаря обнаружили небольшое уплотнение за коленом, и ему потребуется операция. «Очевидно, никто не хочет видеть травмы, особенно у вратаря, который показывает такую хорошую игру. Но ситуацию нужно решать, и мы этим займемся. Любая процедура требует времени. Надеемся, они просто все удалят, и он сможет начать восстановление», — сказал Треливинг. В текущем сезоне Столарц провел 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,15.