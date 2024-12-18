Ротенберг о «СКА-Арене»: «Скорость принятия решений выше скорости света, понимаете? Чтобы принимать правильные, нужен свежий воздух. Уважаемые журналисты, вам дышится лучше?»

Захар Бардаков: Весной мы здесь в плей-офф играли, но в целом заехали на сырую арену, если можно так выразиться. Ничего не было, как по мне, она была еще не очень готова. Сейчас — да. Подкрутили все детали. Хорошая атмосфера и как-то по-другому себя чувствуешь — лучше. Михаил Воробьев: Да, согласен с Захаром. Ощущения прекрасные. Просто стараемся выходить и играть. Роман Ротенберг: Даже здесь, в пресс-центре, дышится лучше. Вы заметили? Уважаемые журналисты, вам вопрос: «Вам дышится лучше»? Потому что работает кондиционер. Это тоже очень важно. Скорость принятия решений выше скорости света, понимаете? Чтобы принимать правильные решения, нужен свежий воздух. Для журналистов важно первую очередь, — сказал главный тренер СКА после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3).