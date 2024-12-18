«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» (0:2) — 11-е поражение в 14 последних играх. Клуб впервые в сезоне не забил, Панарин пропустил 2-й матч подряд

Команда под руководством Питера Лавиолетта проиграла 11 из 14 последних матчей, все поражения — в основное время. «Рейнджерс» опустились на 6-е место в дивизионе и идут вне зоны плей-офф на Востоке. В матче с клубом из Теннесси нью-йоркцы впервые в сезоне остались без заброшенных шайб. Лучший бомбардир команды Артемий Панарин (36 очков в 29 играх, 15+21) пропустил 2-й матч подряд из-за травмы верхней части тела.