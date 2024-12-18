Лайне сделал 1-й хет-трик за «Монреаль», трижды забив «Баффало» в большинстве. У него 11 игр с 3+ голами в НХЛ — 3-е место среди финнов

В текущем сезоне в активе 26-летнего финна 7 (6+1) очков в 7 играх при полезности «минус 5». Хет-трик стал для него первым с января 2023 года. По числу игр с 3+ шайбами в регулярках лиги (11) Лайне занимает 3-е место среди игроков из Финляндии, уступая лишь Яри Курри (23) и Теему Селянне (22). Патрик обогнал Микко Рантанена («Колорадо», 10).