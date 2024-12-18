Карбери о возвращении Овечкина: «Через неделю или через две — не берусь гадать. Все по плану, но нужно несколько контактных тренировок»

Овечкин был с «Вашингтоном» на выезде в Даллас и Чикаго. Он не принял участия в играх, но тренировался с резервистами в бесконтактном свитере. «Ему точно понадобится как минимум одна тренировка с полным контактом, а возможно и несколько, прежде чем мы будем готовы вернуть его в состав. Когда ты пропускаешь пару игр, достаточно одного занятия, чтобы вернуться в игру, но если пропустил четыре недели, то нужно несколько. То, чем я могу поделиться — все идет по плану. Не было никаких сбоев, он движется в правильном направлении. Будет ли это через неделю, через две недели — я не берусь гадать. Все идет своим чередом. Посмотрим, как пройдет следующая неделя», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. Овечкин встретился с Гартнером. «Вашингтон» описал это так: «Четверть лучших бомбардиров, забивших более 700 голов в НХЛ, в одной комнате».