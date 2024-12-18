Дмитрий Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм»

«Я уже давно мечтал попробовать себя в озвучивании спортивного мультсериала и очень рад, что мой дебют состоялся именно в этом проекте. У нас большая страна, прекрасные дети и мы можем помочь им увлечься спортом с помощью таких проектов. Кто-то из них обязательно заинтересуется и станет профессионалом, кто-то выйдет играть во двор на хоккейную “коробку”, а кто-то будет просто болельщиком. Важно, чтобы мы вместе создавали для наших детей все необходимые условия и мне кажется, что у нас с “Союзмультфильмом” это точно получится!» — сказал Дмитрий Губерниев.