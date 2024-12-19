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У Бедарда 87 очков за первые 100 игр в НХЛ. Кросби набрал — 132, Овечкин — 128, Макдэвид — 108, Кэйн — 96, Мэттьюс — 90

Напомним, 19-летний форвард — 1-й номер драфта-2023 — в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком сезона.

Источник: Спортс"

Среди игроков, выбранных под общим 1-м номером на драфтах НХЛ, больше очков в первых 100 матчах в регулярном чемпионате НХЛ набирали: Сидни Кросби (132), Александр Овечкин (128), Коннор Макдэвид (108), Патрик Кэйн (96), Остон Мэттьюс (90). У Нэтана Маккиннона 79 очков в первых 100 матчах в НХЛ, у Райана Нюджент-Хопкинса — 74, Тэйлор Холл набрал 72 балла, Стивен Стэмкос — 70, Джон Таварес — 66, Нико Хишир — 65, Джек Хьюз — 42, Алексис Лафреньер — 34.