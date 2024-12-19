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Квартальнов о 3:1 с «Трактором»: «Мороз хорошо играет, забивает важные голы. Демченко помог, пару мертвых шайб отбил»

— Хороший матч. Были негативные моменты в конце второго периода. Челябинск поджал нас в конце третьего. Демченко помог добыть два очка. Пару мертвых шайб отбил. Я был в сборной на прошлой неделе. Тренеры рисковали.

Источник: Sports

— Хороший матч. Были негативные моменты в конце второго периода. Челябинск поджал нас в конце третьего. Демченко помог добыть два очка. Пару мертвых шайб отбил. Я был в сборной на прошлой неделе. Тренеры рисковали. Были опасения за игровой тонус. — Много ребят было в сборной. Это положительно повлияло на скорость? Хорошо команда двигалась. — Это сказалось. Согласен. Но те, кто не играли на Кубке Первого канала, тоже хорошо сыграли. Все вместе сказалось. — Связка Шипачева и Мороза вновь хорошо сыграла. Порой вы их критикуете, но потом они набирают очки. — Мороз первый гол хороший забил. Потом чуть отошли. Шипачев мастерски сделал передачу, нашел Мороза. Вадим Мороз хорошо сейчас играет, забивает важные голы, — сказал тренер минского «Динамо».