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Нападающему сборной Казахстана грозит дисквалификация на три года

Нападающий «Торпедо» и сборной Казахстана по хоккею Алексей Зубов может быть дисквалифицирован на три года. Об этом сообщает Шайба.kz со ссылкой на Головой об лед.

Источник: pro.ligasy.kz

Отмечается, что в допинг-пробе, взятой на чемпионате Азии, содержатся следы запрещенного препарата. Как отмечает сам Алексей, несколько лет назад он принимал спортивную добавку, в составе которой есть препарат.

В сборную Казахстана и усть-каменогорское «Торпедо» пришло уведомление об отстранении игрока от матчей. В данный момент хоккеист ждет решение комиссии.

В 2013 году экс-форвард «Барыса», «Иртыша» и других клубов Илья Соларев был дисквалифицирован на два года за употребление препарата, содержащего в себе сальбутамол.