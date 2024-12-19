Нападающему сборной Казахстана грозит дисквалификация на три года

Отмечается, что в допинг-пробе, взятой на чемпионате Азии, содержатся следы запрещенного препарата. Как отмечает сам Алексей, несколько лет назад он принимал спортивную добавку, в составе которой есть препарат.
В сборную Казахстана и усть-каменогорское «Торпедо» пришло уведомление об отстранении игрока от матчей. В данный момент хоккеист ждет решение комиссии.
В 2013 году экс-форвард «Барыса», «Иртыша» и других клубов Илья Соларев был дисквалифицирован на два года за употребление препарата, содержащего в себе сальбутамол.