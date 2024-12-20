Кросби набрал 1+3 с «Нэшвиллом» — 41-й матч с 4+ очками за карьеру в НХЛ. Это лучший результат среди действующих игроков, у Макдэвида — 40

На счету 37-летнего канадца стало 35 (9+26) очков в 34 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4». Форвард прервал безголевую серию из 10 матчей. Игра с 4+ очками стала для Кросби 41-й за карьеру в регулярках лиги. Он делит 18-е место в истории лиги по их числу с Адамом Оутсом. В топ-5 входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60). Среди действующих игроков в топ-5 также входят Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 40), Александр Овечкин («Вашингтон», 32), Никита Кучеров («Тампа», 31) и Евгений Малкин («Питтсбург», 30).