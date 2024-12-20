Малкин — 1-й игрок в истории НХЛ с 30 передачами в овертаймах в рамках регулярок. По очкам он на 2-м месте — 43 против 46 у Кросби

На счету 38-летнего россиянина стало 27 (7+20) очков в 34 играх в сезоне при полезности «минус 14». Сегодня Малкин (18:47, 2:59 — в большинстве, «минус 1») остался без бросков в створ, сделал 1 блок и 1 перехват, а также выиграл 33% вбрасываний (2 из 6). За карьеру в овертаймах в рамках регулярок у него стало 43 (13+30) очка — 2-й показатель в истории лиги. Лидирует Сидни Кросби («Питтсбург») с 46 (22+24) баллами. В топ-6 также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 40, 26+14), Патрик Кэйн («Детройт», 40, 12+28), Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон», у обоих по 39, 16+23).