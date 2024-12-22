Павел Зубов о 4:3 с «Авангардом»: «При 1:3 “Лада” не сложила руки, гнула свою линию, играла с позиции силы. В команде хороший микроклимат»

«Нас очень сильно порадовала эта победа, так как вокруг “Лады” много непонятного витает в прессе, в комментариях. Еще раз хочу заверить, что в команде хороший микроклимат, все нормально, мы хотим радовать своих болельщиков. Мы провели хороший первый период, хотя за него переживали больше, так как долго отдыхали. А на второй как будто не вышли. Пропустили необязательный гол, к которому привел ряд ненужных действий с нашей стороны. Наступил ступор такой, в эти пять минут словно не вышли из раздевалки. Но показатель настоящей команды в том, что при таком счете (1:3) мы не сложили руки, гнули свою линию, играли с позиции силы, не отдавали соперникам пространство. Все это ребята в третьем периоде сделали, забили красивые голы, порадовали болельщиков», — сказал и.о. тренера «Лады».