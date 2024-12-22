Мичков без очков в 5-м матче подряд: 2 броска за 18:38 против «Коламбуса». Его отрыв в гонке бомбардиров среди новичков сократился до 2 баллов

20-летний россиянин остался без результативных действий в 5-м матче подряд при «минус 8» на отрезке. В целом в дебютном сезоне в лиге у Матвея 27 (11+16) очков в 32 матчах при полезности «минус 3».Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков. При этом отрыв сократился до 2 баллов. На втором месте — защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон с 25 (1+24) очками в 33 играх (сегодня — 2 передачи в матче с «Детройтом»), на третьем — форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 23 (11+12) баллами в 24 играх (сегодня — 1 передача в матче с «Эдмонтоном»). Мичков в игре с «Блю Джекетс» (18:38, 2:48 — в большинстве, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ.