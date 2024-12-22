Тарасенко остался без очков в 7 подряд матчах за «Детройт». У него 13 бросков и «минус 5» на отрезке

В активе 33-летнего россиянина 12 (4+8) баллов в 32 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 14:37. В последних 7 играх у него нет очков при полезности «минус 5» и 13 бросках в створ. Сегодня Тарасенко (14:42, 4:01 — в большинстве, «минус 1») отметился 2 бросками в створ, 3 силовыми приемами и допустил 1 потерю.