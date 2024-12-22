Воронков сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 51 очко в 100 играх в НХЛ

На счету 24-летнего россиянина стало 17 (8+9) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+4» и среднем времени на льду 16:04. Сегодняшний матч стал для Воронкова юбилейным — 100-м в лиге. На его счету 51 (26+25) очко. В игре с «Филадельфией» у Дмитрия (15:57, 0:45 — в большинстве, «+1») также 1 бросок в створ, 1 блок, 1 потеря и 1 выигранное вбрасывание из 2.