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Цыплаков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто». У него 19 очков и «+12» в 34 играх — 4-е место в гонке бомбардиров среди новичков

Форвард «Айлендерс» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Мэйпл Лифс» (6:3).

В активе 26-летнего россиянина стало 19 (7+12) очков в 34 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+12». Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров среди новичков. Сегодня Цыплаков (17:38, удалений в матче не было у обеих команд) завершил игру с полезностью «+3». У него 2 броска в створ (еще 1 — в штангу) и 2 потери.