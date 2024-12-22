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Романов сделал 2 передачи в матче с «Торонто» и стал 3-й звездой. Очки — первые за 16 игр

Защитник «Айлендерс» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (6:3).

В активе россиянина 4 (0+4) очка в 23 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности и среднем времени на льду 21:42. До этой встречи он не совершал результативных действий в 15 матчах подряд. Сегодня Романов (22:48, удалений у обеих команд не было, «+2») отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 2 блоками, а также допустил 2 потери.