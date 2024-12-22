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Наместников забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче против «Миннесоты». У него 19 очков в 35 играх

Форвард «Виннипега» установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (5:0).
Источник: Спортс"

На счету 32-летнего россиянина стало 19 (9+10) очков в 35 играх в текущем сезоне при полезности «+11». Сегодня Наместников (15:21, 2:50 — в большинстве, 2:18 — в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Также он сделал 1 блок и 1 перехват, выиграл 6 вбрасываний из 13 (46,2%) и получил малый штраф.