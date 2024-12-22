Хеллибак сделал 4-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив все 19 бросков «Миннесоты». Вратарь «Виннипега» лидирует в лиге по победам (21) и играм на ноль

В 27 играх в текущем сезоне у 31-летнего американца 21 победа (текущее 1-е место в лиге) при 4 играх на ноль (1-е), 92,7% сэйвов (делит 1-е) и коэффициенте надежности 2,05 (1-е). Напомним, что Хеллибак — двукратный обладатель «Везина Трофи» (2019/20, 2023/24). В прошлом сезоне он также выиграл приз Уильяма Дженнингса, вручаемый вратарю (или вратарям) самой мало пропускающей команды в сезоне.