Он так боялся опозорить СССР, что разрыдался на глазах у легенд! История о великом гении ЦСКА Харламове

Принято считать, что Валерий Харламов был совершенным хоккеистом. У легенды ЦСКА и сборной СССР было абсолютно все. Превосходное катание, блестящая техника, умение молниеносно принимать решения на льду, бойцовский характер, воля к победе и отсутствие эгоизма. Сплав выдающихся технических умений и массы положительных личных качеств сделал из Валерия одного из сильнейших нападающих в истории советского хоккея. Но никто не идеален. В том числе и Харламов. Он тоже допускал роковые ошибки, которые могли стоить команде победы.
Одна из самых обидных неудач 17-го номера ЦСКА произошла на чемпионате мира 1969 года. В Швеции состоялся дебют легендарной тройки Харламов — Петров — Михайлов. И принято считать, что тот турнир сложился для нее великолепно. Отчасти это правда. На троих форварды забросили 21 шайбу и сыграли ключевую роль в чемпионстве национальной команды. Но, как это часто бывает, в бочке меда нашлась ложка дегтя.
Все произошло в матче второго круга между сборными СССР и Чехословакией. Ту встречу называли скрытым финалом. Это объяснялось положением команд в турнирной таблице. В первом круге советская команда уступила чехословакам, а те в свою очередь проиграли шведам. В то же время Харламов и компания оказались сильнее «Тре Крунур». Таким образом, положение всех трех сборных в турнирной таблице было абсолютно одинаковым. Потому каждый матч с участием этих команд приобретал особенное значение.
Встреча началась неудачно для сборной СССР. Чехословакия быстро повела со счетом 2:0. Наши нашли в себе силы отыграться — отличились Анатолий Фирсов и Валерий Харламов. Казалось, что у 17-го номера советской команды были все шансы стать главным героем встречи. Но все изменил один эпизод в заключительной двадцатиминутке. За 12 минут до конца основного времени матча шайба оказалась у Харламова. В попытке найти адресата для продолжения атаки он замешкался и передержал снаряд у себя. Соперник воспользовался промедлением советской легенды и обокрал его. И в следующей же атаке сборная СССР пропустила гол. После этого команды еще по разу обменялись заброшенными шайбами. Как итог — встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу Чехословакии. Как нетрудно догадаться, Харламов винил в этом поражении только себя. В тот момент форвард думал, что такой результат фактически поставил крест на перспективах национальной команды в отношении победы на турнире.
«В нашей раздевалке после матча царила гнетущая тишина. Ужасная тишина. Никто из ребят не упрекал меня; кто-то даже, проходя, постучал клюшкой по щитку — не расстраивайся, мол, не убивайся, всякое случается. Я протирал коньки и думал о матче, о том, что случилось. Из-за меня, из-за моей непростительной ошибки. Мне было стыдно. Из-за меня проиграли матч. Из-за меня проиграли чемпионат мира. Шесть раз подряд — с 1963 по 1968 год — становились наши ребята чемпионами мира, и вот цепочка побед нарушается, рвется. Из-за меня рвется. Из-за меня, мальчишки станут не чемпионами, а экс-чемпионами мира — бывшими, вчерашними чемпионами: Анатолий Фирсов и Вячеслав Старшинов, Александр Рагулин и Виталий Давыдов, Виктор Кузькин и Владимир Викулов. От обиды у меня непроизвольно потекли слезы», — писал Валерий Харламов.
Трудно представить, что могло случиться с моральным состоянием Валерия, если бы не нашедший правильные слова Аркадий Чернышев.
«Ты только начинаешь играть в хоккей. И не нужно так расстраиваться. Это не последнее поражение в твоей жизни. И если ты так близко к сердцу будешь принимать каждую ошибку, любую неудачу, то надолго тебя не хватит. На ошибки надо реагировать иначе: надо анализировать свою игру, стараться понять, почему ошибся, и больше не повторять промахов», — сказал Аркадий Иванович своему хоккеисту в личной беседе.
Сам Харламов признавался, что после разговора с главным тренером ему стало намного легче. Уже на следующий день моральное состояние Валерия улучшилось. А затем сборная СССР совершила настоящий подвиг и все-таки завоевала золотые медали чемпионата мира. Ключевыми стали матчи советской и чехословацкой сборных против шведов. И в отличие от Чехословакии, наши парни сумели снова одолеть «Тре Крунур». Благодаря этому судьба чемпионства решалась в последней игре мирового первенства, где встречались сборные СССР и Канады. Команда Чернышева и тут добилась победы, став чемпионом мира.
«Впоследствии, после разговора с Аркадием Ивановичем, я играл все спокойнее, с большей верой в себя, меньше волновался. А когда ты веришь в свою силу, то ошибаешься реже, — идя навстречу сопернику, чувствуешь, что можешь его обыграть, обвести, обмануть; не боишься ни опекуна, ни возможной ошибки; знаешь, что риск поймут и оправдают. И игра идет лучше. И хоккей самому себе кажется еще интереснее», — говорил Харламов.
Максим Самарцев