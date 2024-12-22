Он так боялся опозорить СССР, что разрыдался на глазах у легенд! История о великом гении ЦСКА Харламове

Встреча началась неудачно для сборной СССР. Чехословакия быстро повела со счетом 2:0. Наши нашли в себе силы отыграться — отличились Анатолий Фирсов и Валерий Харламов. Казалось, что у 17-го номера советской команды были все шансы стать главным героем встречи. Но все изменил один эпизод в заключительной двадцатиминутке. За 12 минут до конца основного времени матча шайба оказалась у Харламова. В попытке найти адресата для продолжения атаки он замешкался и передержал снаряд у себя. Соперник воспользовался промедлением советской легенды и обокрал его. И в следующей же атаке сборная СССР пропустила гол. После этого команды еще по разу обменялись заброшенными шайбами. Как итог — встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу Чехословакии. Как нетрудно догадаться, Харламов винил в этом поражении только себя. В тот момент форвард думал, что такой результат фактически поставил крест на перспективах национальной команды в отношении победы на турнире.