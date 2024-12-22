Драйзайтль сравнялся с Ковальчуком по голам в овертаймах игр НХЛ среди европейцев — 17 шайб. Лидирует Овечкин — 26 голов, Ягр — 2-й

Этот гол стал для него 17-м в карьере в овертаймах матчей НХЛ. По этому показателю Драйзайтль вышел на третье место в истории НХЛ среди европейцев, сравнявшись с Ильей Ковальчуком. Лидирует Александр Овечкин — 26 шайб, на втором месте находится Яромир Ягр — 19 голов. В нынешнем сезоне на счету нападающего «Ойлерс» 51 (24+27) очко в 33 матчах при полезности «плюс 19».