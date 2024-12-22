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Дзюбе в КХЛ нравится «Локомотив»: «Мощно идут, давно заслужили Кубок Гагарина. Радулов близок по духу, может сделать грязный прием, чтобы встряхнуться»

«Мне очень нравится “Локомотив”, если честно. Они очень мощно сейчас идут, и мне кажется, что они давно заслужили выиграть Кубок Гагарина.

Туда еще Радул пришел, мне нравятся такие яркие игроки, которые умеют заводить. Мне нравится его харизма, как он может сделать грязный прием, чтобы встряхнуться. Он мне очень близок по духу«, — отметил нападающий “Акрона” в программе “Хороший хоккей” на Кинопоиске.