Дзюбе в КХЛ нравится «Локомотив»: «Мощно идут, давно заслужили Кубок Гагарина. Радулов близок по духу, может сделать грязный прием, чтобы встряхнуться»

Туда еще Радул пришел, мне нравятся такие яркие игроки, которые умеют заводить. Мне нравится его харизма, как он может сделать грязный прием, чтобы встряхнуться. Он мне очень близок по духу«, — отметил нападающий “Акрона” в программе “Хороший хоккей” на Кинопоиске.