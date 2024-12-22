Туда еще Радул пришел, мне нравятся такие яркие игроки, которые умеют заводить. Мне нравится его харизма, как он может сделать грязный прием, чтобы встряхнуться. Он мне очень близок по духу«, — отметил нападающий “Акрона” в программе “Хороший хоккей” на Кинопоиске.
Дзюбе в КХЛ нравится «Локомотив»: «Мощно идут, давно заслужили Кубок Гагарина. Радулов близок по духу, может сделать грязный прием, чтобы встряхнуться»
«Мне очень нравится “Локомотив”, если честно. Они очень мощно сейчас идут, и мне кажется, что они давно заслужили выиграть Кубок Гагарина.