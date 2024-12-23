Потанин о россиянах в НХЛ: «Много звездных вратарей, с другими амплуа сложнее, поток талантов 1-го уровня стал узеньким ручейком. Из звезд 1-й величины назовем 5−8 человек»

— То, что наш спортсмен получает такую рекордную заработную плату, говорит о признании силы самого Шестеркина и российской вратарской школы. У нас исторически играли вратари, которые всегда были в числе лучших в НХЛ. Это Набоков, Хабибулин, Брызгалов, теперь — Василевский, Шестеркин, Сорокин, Бобровский… Мой любимый российский вратарь на все времена — Владислав Третьяк. Из нынешних одного не выделю. Я помню, как Николай Хабибулин в одиночку спасал матчи, например четвертьфинал против чехов на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Просто вытащил! Так же, как Гашек в 1998 году подтащил чехов на Олимпиаде. И если бы не несправедливость в полуфинале с американцами, то там все могло бы случиться. Это хороший пример того, когда сборная была готова на золото, но ее обломало странное американское судейство. Сергей Бобровский дважды завоевывал «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги. Сейчас выиграл Кубок Стэнли, приведя свою «Флориду» к титулу чемпионов. Поэтому давайте сойдемся на том, что теперь у меня нет какого-то одного любимого голкипера. А я просто пропел оду российской вратарской школе. Но вот что странно. У нас очень много звездных классных вратарей. Но с другими амплуа сложнее. Этот поток талантов первого уровня в мире стал уже узеньким ручейком. — Нападающие у нас неплохие. — Очень хорошие, но их сколько? Кучеров, Капризов, Панарин, Овечкин, Малкин. Но ведь Овечкин и Малкин уже взрослые ребята. Они часть истории, просто уже красиво завершают карьеру. А из тех, кто будет еще лет 10 играть и нас радовать? Капризов, Панарин, Кучеров, кто еще? Ну вот Мичков. Из звезд первой величины мы назовем пять-восемь человек. Но случались времена, когда у нас вся сборная была звездная. Поэтому я ощущаю некий дефицит притока талантов, за которых можно было бы поболеть, — сказал президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги.