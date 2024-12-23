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Кучеров остался без очков впервые за 10 игр. У него 2 броска и «минус 1» за 23:47 с «Флоридой» при 5:02 в большинстве

Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в матче с «Флоридой» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Источник: Спортс"

31-летний россиянин прервал результативную серию из 9 игр (20 очков на отрезке, 3+17). Всего в сезоне у него 49 (14+35) баллов в 29 играх. Сегодня Кучеров (23:47, 5:02 — в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ ворот (еще 2 раза — не в створ), сделал 1 блок и 1 перехват, а также допустил 1 потерю.