Грир и Луостаринен забили «Тампе» 2 гола за 42 секунды в одном и том же меньшинстве. Второй гол стал победным для «Флориды»

На 30-й минуте матча при счете 1:1 был удален защитник «Флориды» Увис Балинскис. Пока он находился на скамейке для оштрафованных, его команда забросила 2 шайбы с интервалом в 42 секунды — отличились форварды Энтони-Джон Грир (30:28) и Ээту Луостаринен (31:10).Гол финна в итоге стал победным в матче, его признали первой звездой встречи.