Вратарь «Оттавы» Улльмарк не смог доиграть матч с «Эдмонтоном» из-за травмы. У него было 7 побед в 7 предыдущих играх при 96,7% сэйвов

За 20 минут Улльмарк отразил 6 бросков из 7. В предыдущих 7 играх в его активе было 7 побед при 2 шатаутах, 96,7% сэйвов и коэффициенте надежности 0,99. На замену вышел финский вратарь Лееви Мериляйнен (Антон Форсберг не попал в заявку из-за травмы, полученной на разминке перед матчем с «Питтсбургом»). Он отразил 12 бросков из 14.