Форвард «Колорадо» Кивиранта сделал 1-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сиэтлом». В 2020-м его 3 шайбы в 7-й игре плей-офф позволили «Далласу» выбить «Эвеланш»

В 36 матчах в текущем сезоне у Кивиранты стало 10 шайб — личный рекорд (ранее лучшим результатом были 8 голов в 70 играх за «Даллас» в сезоне-2022/23). Нападающий впервые сделал хет-трик в рамках регулярок НХЛ. При этом в плей-офф он однажды уже забивал 3 шайбы за игру — в 2020 году голы игрока в 7-м матче серии второго раунда помогли «Старс» выбить его текущую команду.