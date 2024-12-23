Маккиннон набрал 57 очков в 36 матчах и возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с отрывом в 5 баллов. Макдэвид догнал Кучерова и Капризова

В 36 матчах в текущем сезоне у 29-летнего канадца стало 57 (14+43) очков. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги, отрыв от ближайших преследователей — 5 баллов. Второе место делят форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 52 очка в 34 играх, 24+28, сегодня — передача в матче с «Оттавой») и Микко Рантанен («Колорадо», 52 в 36, 19+33, сегодня — 2 передачи). За ними следуют форварды Кирилл Капризов («Миннесота», 49 очков в 33 играх, 22+27), Никита Кучеров («Тампа», 49 в 29, 14+35) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 49 в 31, 15+34, сегодня — передача в матче с «Оттавой»).