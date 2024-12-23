Дюбуа сделал 2 передачи в 1-м матче против «Лос-Анджелеса» после обмена и помог «Вашингтону» победить: «Это приятно. Особенные ощущения»

26-летний Дюбуа дважды ассистировал партнерам и был признан первой звездой встречи. В его активе стало 25 (5+20) очков в 33 играх в сезоне при полезности «+10». Он перешел в «Вашингтон» в июне этого в результате обмена из «Лос-Анджелеса». Калифорнийцы расстались с игроком, которого ранее выменяли у «Виннипега» (контракт на 8 лет и 68 миллионов долларов он подписал с «Джетс», после чего тут же был обменян в «Кингс»), после первого же сезона. «Это приятно. Особенные ощущения. Вспоминая то, что было в прошлом сезоне, мне просто хотелось победить. Наша команда очень устойчива. Нам пришлось нелегко, но мы справились», — сказал Дюбуа.