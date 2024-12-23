Кожевников о визите боссов «Монреаля» в Петербург: «Каждому клубу КХЛ надо пытаться идти по пути СКА и налаживать народную дипломатию с “подшефными” клубами НХЛ»

Я считаю, что каждому клубу КХЛ надо пытаться идти по пути Питера и налаживать, так сказать, народную дипломатию с «подшефными» клубами НХЛ. «Динамо» — с «Вашингтоном» Овечкина, ЦСКА — с «Тампой» Кучерова, «Спартаку» — с «Рейнджерс» Шестеркина, «Югре» — с «Коламбусом» Марченко, ну и так далее по списку наших воспитанниковЕсли у каждого нашего клуба это получится, то «железный занавес» в хоккее постепенно начнет падать. Может, наконец-то проснется и ИИХФ, из которой североамериканцы сделали исключительно подмахивающую организацию. С этой точки зрения отмечу и вчерашний матч в Ташкенте между «Спартаком» и минским «Динамо». Пусть команды жаловались на организацию — перелеты, лед и освещение, все равно такие игры КХЛ нам в плюс. Как и контакты ФХР с Эмиратами, со странами БРИКС. Работаем не только с Западом, но и Востоком! «- сказал двукратный олимпийский чемпион. Ротенберг — менеджерам “Монреаля”: “Мы очень уважаем Канаду и клуб. России исторически была близка французская культура. В Российской империи все говорили по‑французски’КХЛ провела матч в Ташкенте — и с ним куча проблем: лед, освещение, 10 минут без трансляции.