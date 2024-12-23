Потанин о любимом игроке НХЛ: «Болею за Овечкина, мы друзья. Я очень радовался, когда он завоевал Кубок Стэнли. Переживаю, что у него с ногой случилась такая история»

— Кто ваш любимый игрок в НХЛ?- Вообще, я за НХЛ слежу вполглаза, в основном за нашими ребятами. Не могу назвать одного человека. Но сейчас больше всего болею за Александра Овечкина. Я с ним хорошо знаком, мы — друзья. И очень переживаю, что у него с ногой случилась такая история. К тому же я очень радовался, когда он все-таки завоевал свой первый Кубок Стэнли. Что-то в этом есть: один из лучших игроков в истории хоккея, а чемпионом НХЛ до тех пор не был. — Шесть лет уже прошло. — Это мне напоминает историю хоккеиста Александра Мальцева. Чемпион всего на свете, но чемпионом СССР в составе «Динамо» не был никогда, — сказал президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги. Потанин об отстранении России: «Я за возвращение с высоко поднятой головой. Ситуация унизительная, будто ждем манны небесной. Извинятся пусть сначала за то, что мучили нас без флага и гимна».